WhatsApp gli screenshot e emoticon della chat possono essere prove in un processo?

Ledi, così come i messaggi scritti, vocali ecostituire una prova nei procedimenti giudiziari. Tuttavia, l’utilizzo di contenutinienti dai social incontra un limite fondamentale: la tutelaprivacy. Cerchiamo di capire bene cosa significa e quandousati., glisonoma occhio alla privacyUn’ordinanzaCassazione, depositata il 20 febbraio 2025, ha infatti stabilito che non puòaddebitata la separazione sulla base diacquisiti in modo illecito. Nel caso specifico, la moglie aveva ottenutodell’infedeltà del marito accedendo al suo telefono senza autorizzazione. Come evidenzia Italia Oggi, sebbene glipossano rappresentareconcrete, la loro utilizzabilità dipende dal metodo con cui sono stati ottenuti.