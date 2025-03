Tpi.it - What’s Love?: tutto quello che c’è da sapere sul film

?: trama, cast e streaming delsu Rai 1Questa sera, mercoledì 12 marzo 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda?,del 2022 diretto da Shekhar Kapur. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaLa regista Zoe, alla disperata ricerca di idee per il suo prossimo, decide di girare un documentario in Pakistan sul matrimonio combinato del suo vicino e amico d’infanzia Kazim, ma durante le riprese tra i due nascono dei sentimenti.?: il cast delAbbiamo visto la trama di?, ma qual è il cast completo del? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:Lily James: ZoeShazad Latif: Kazim “Kaz” KhanEmma Thompson: CathSajal Ali: MaymounaShabana Azmi: Aisha KhanOliver Chris: JamesAsim Chaudhry: MoJeff Mirza: Zahid KhanIman Boujelouah : Yasmin KhanPakiza Baig: NanijaanAlice Orr-Ewing: HelenaMariam Haque: JamilaMim Shaikh: FarooqGrace Askew: LilyNaufal Azmir Khan: ZafarStreaming e tvDove vedere? in diretta tv e live streaming? Il, come detto, va in onda stasera – mercoledì 12 marzo 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1.