What’s Love? il film è tratto da una storia vera?

?, ilda unaGot to Do With It?, il cui titolo italiano è stato abbreviato in? (qui la nostra recensione) è una commedia romantica che segue ladi Zoe, una regista che decide di trasformare il matrimonio del suo migliore amico Kaz nel tema del suo prossimo documentario quando scopre che lui sta per sposarsi in modo combinato. Essendo cresciuta con un’idea specifica della ricerca dell’amore, Zoe non riesce a capire come si possa sposare qualcuno che non ha mai incontrato prima nella sua vita. Seguendo il viaggio di Kaz e della sua famiglia alla ricerca di una sposa, Zoe inizia però a scoprire che esiste un modo diverso di considerare l’amore e il matrimonio.Diretto da Shekhar Kapur, ilvede la partecipazione di Lily James, Shazad Latif, Shabana Azmi, Emma Thompson, Sajal Aly, Jeff Mirza e Asim Chaudhry.