Liberoquotidiano.it - Wanna Marchi, intercettazione choc: "Davanti a me! Porco, devi morire", insulti a Lacerenza

Leggi su Liberoquotidiano.it

Quando è troppo è troppo, anche perche in vita sua ne ha viste parecchie. Nelle carte dell'inchiesta milanese sul giro di droga ed escort alla Gintoneria di via Napo Torriani, che ha portato ai domiciliari il titolare Davide, il factotum Davide Ariganello e la ex compagna di, Stefania Nobile figlia proprio della ex tele-imbonitrice, ci sarebbero intercettazioni decisamente piccanti. Conversazioni "rubate" dagli inquirenti che, come sottolinea Dagospia, peraltro confermerebbero come i rapporti tra(non indagata) e l'ex "genero"fossero ai minimi termini, per usare un eufemismo. Il problema sono gli eccessi spesso ostentati dall'imprenditore, diventato una piccola star su TikTok grazie ai video in compagnia di belle e giovanissime ragazze, bottiglie di champagne "sciabolate", fiumi di alcol e stati "di alterazione" esibiti anche a La Zanzara su Radio 24, dov'era spesso ospite di Giuseppe Cruciani.