Dilei.it - Wanda Nara ottiene quello che vuole sul divorzio: a Milano il giudice respinge la richiesta di Icardi

Dura battuta d’arresto per Mauronella sua battaglia legale contro. Il calciatore è tornato aper la prima udienza sperando di vincere facilmente contro l’ex moglie che non si è nemmeno presentata, preferendo restare a Buenos Aires. E pare che ilitaliano abbia accolto ladella soubrette: ovvero quella di spostare la questione in un tribunale argentino, segnando così di fatto una disfatta per l’attaccante., cosa è successo alla prima udienzaL’11 marzo si è tenuta ala prima udienza suldie Mauro. Lui è tornato in Italia con la fidanzata China Suarez a bordo di un jet privato mentre lei non si è presentata. Pare cheabbia preferito restare a Buenos Aires per seguire meglio la vicenda del figlio Benedicto, avuto dall’ex Maxi Lopez, che avrebbe subito dei maltrattamenti da parte die starebbe vivendo un periodo complicato dopo la separazione della madre dal patrigno.