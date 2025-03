Sport.quotidiano.net - Vuelle, sospiro di sollievo per Bucarelli

Poteva andare peggio. La stagione dinon è finita qui, anche se sabato sarà molto difficile vederlo in campo nel recupero con Forlì. Esistono però delle possibilità che ce la faccia per la settimana dopo, quando ladovrà salire a Rimini per un derby molto atteso, sia emotivamente che in termini di classifica. Anche se, dovendo giocare di venerdì sera per la diretta di RaiSport, avere 48 ore in meno sarà un ulteriore ostacolo verso il suo recupero. Nel pomeriggio di ieri la società ha diramato un comunicato stampa sulla sua situazione, che chiarisce meglio il tipo di infortunio capitato al giocatore: "Lorenzoè stato sottoposto in giornata ad ulteriori accertamenti in seguito al trauma alla mano sinistra riportato nella partita contro Torino, dopo la quale erano emersi una microfrattura falangea e uno stiramento della guaina tendinea - si legge nella nota della-.