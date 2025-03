Lettera43.it - Voto sul pacchetto ReArm Europe, il Pd si spacca a Strasburgo

Il Parlamentoo ha approvato con 419 voti a favore, 204 contrari e 46 astenuti la risoluzione non vincolante sul Libro bianco della difesa, che contiene alcuni passaggi sul pianopresentato da Ursula von der Leyen. Sul piano politico il, non vincolante dato che la presidente della Commissione Ue ha deciso di ricorrere all’articolo 122 scavalcando l’Eurocamera, ha evidenziato divisioni tra i partiti italiani, con le principali coalizioni di maggioranza e opposizione che hanno confermato vedute diverse. E il Pd si èto internamente, andando contro la linea del gruppoo dei Socialisti e Democratici.LEGGI ANCHE: Il caos sul riarmo Ue mette per la prima volta Schlein in discussionePina Picierno (Getty Images).Ildegli eurodeputati del Partito democratico: i favorevoli e gli astenutiA, dove conta 21 eurodeputati, il Partito democratico si è diviso tra 11 astenuti e 10 favorevoli.