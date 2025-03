Sport.quotidiano.net - Volley serie A1 femminile, verso la gara di ritorno con Cuneo. Nemeth carica la Bartoccini: "Restiamo concentrate»

PERUGIA – La massima categoria di pallavolovive il suo momento più entusiasmante con la disputa dei play-off, gli appassionati umbri delle schiacciate puntano le attenzioni su quelli che mettono in palio un posto in challenge cup. Forte del successo conquistato in trasferta laMc Restauri Perugia si prepara per lacasalinga con, obiettivo accedere al secondo turno. Domenica prossima si attende il grande pubblico per sostenere le magliette nere. Torna a commentare la prestazione di sabato scorso in terra piemontese l’opposta ungherese Anettche dice: "Sicuramente abbiamo fatto una bella partita e di questo ne sono felice. Siamo state moltoe attente e va detto che anchenon ha avuto la sua giornata migliore. Ci aiuta il non avere più addosso la pressione del raggiungimento della salvezza".