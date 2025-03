Oasport.it - Volley, Scandicci vola alle Final Four di Champions League! Lodz ko, ora un durissimo ostacolo turco

si è qualificatasemii delladifemminile: dopo essersi imposta con il massimo scarto nell’incontro d’andata disputato in Polonia settimana scorsa, la compagine toscana ha travolto il Budowlaniper 3-0 (25-17; 25-17; 25-16) nel confronto di ritorno disputato davanti ai 2.500 spettatori del PalaWanny di Firenze e può così proseguire la propria avventura nella massima competizione europea.Alla Savino Del Bene bastava conquistare due set per chiudere il discorso passaggio del turno, li ha dominati in totale disinvoltura e poi è riuscita anche a portare a casa il successo.si è meritata l’accesso alla, che si disputerà nel weekend del 3-4 maggio in una località da definire, per la prima volta nella propria storia dopo aver alzato al cielo la Chnge Cup nel 2022 e la CEV Cup nel 2023 (i due trofei continentali minori).