Volley maschile Champions League | Perugia passa a Monza nell’andata dei quarti

nella sfida di andata deidi finale didi. 19-25 25-16 25-17 27-25 il punteggio a favore di Simone Giannelli e compagni, bravi a reagire dopo un primo set decisamente sottotono. Due parziali dominati dalla squadra di Lorenzetti, che è stata decisamente cinica nel quarto set. Tre punti di svantaggio recuperati (23-20) e una palla del 2-2 annullata da, che chiude alla prima occasione e mette un mattoncino importante sulla qualificazione, in vista del ritorno in casa al PalaEvangelisti. Si tornerà in campo il 20 marzo (ore 20.30) con la Sir Susa che guadagnerà la semifinale vincendo due set. In mezzo gara-2 deidi finale di playoff di Superlega in casa di Modena (16 marzo ore 19.00).La partitaangelo lorenzetti coach – sir susa vimduring Sir Susa Vimvs Valsa Group Modena, Italianball Men Cup match in, Italy, January 04 2024Avvio di primo set equilibrato con entrambe le squadre ancora fuori dalla partita.