Volley Conegliano promossa alle Final Four di Champions League! Sarà derby con Milano?

si è qualificatasemii delladifemminile: dopo essersi imposte con il massimo scarto in Polonia nel confronto d’andata disputato la scorsa settimana, le Campionesse d’Europa hanno travolto il Developres Resovia con un secco 3-0 (25-17; 25-19; 25-22) di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso e hanno così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale.La corazzata veneta prolunga così la propria striscia di imbattibilità e nel weekend del 3-4 maggio, in una sede ancora da definire, prenderà parte allaper cercare di difendere il titolo conquistato lo scorso anno e confermarsi sul tetto del Vecchio Continente. Le Pantere affronteranno in semie la vincente del confronto traed Eczacibasi Istanbul: le meneghine si sono imposte per 3-0 in casa e domani pomeriggio incroceranno le turche in trasferta.