Volley Champions League 2024 25 | Scandicci e Conegliano volano alla Final Four

Serata da sogno per ilitaliano, che manda entrambe le squadre impegnate oggi alledella/25 femminile.hanno infatti confermato il vantaggio accumulato della gara d’andata chiudendo rapidamente la pratica in tre set. Entrambe inoltre proseguono la propria marcia da imbattute nella massima competizione europea, con le venete che non hanno addirittura mai perso in stagione anche contando il campionato.Al Pala Wanny di Firenze la Savino Del Bene ha liquidato 3-0 (25-17, 25-17, 25-16) il Budowlani Lodz, bissando il risultato della settimana scorsa in Polonia. La formazione toscana necessitava la conquista di due set per accedere, e ha archiviato rapidamente la pratica con una superiorità disarmante. Il prossimo ostacolo per le ragazze di Gaspari è rappresentato dalle turche del VakifBank Istanbul, che hanno avuto la meglio nel derby contro il Fenerbahce ribaltando il risultato della gara d’andata.