Volkswagen investe a Sant’Agata. Qui la prima Lamborghini elettrica

(Bologna)Lanascerà nella Motor Valley emiliana. L’amministratore delegato del gruppo, Oliver Blume, ha confermato che la nuova supercar da 2mila cavalli sarà assemblata nello stabilimento della Casa del Toro dibolognese, a una quarantina di chilometri dal capoluogo. "Naturalmente – ha detto durante la presentazione dei dati 2024 e le previsioni per il 2025 a Berlino – faremo l’assemblaggio finale a. Ora siamo molto avanti nello sviluppo dei veicoli e annunceremo come lo faremo in un secondo momento, ma posso promettere che sarà una tipicae anche il design farà una grande impressione". In vista della new entry Gran Turismo 2+2, ac’è grande attesa. Qui già lavorano 3mila dipendenti, ma visto l’arrivo dell’ultimo gioiello e lo sviluppo degli altri tre modelli ibridi (le supersportive Revuelto e Temerario e il super suv Urus SE) del Gruppo, il quartier generale vicino alle Due Torri crescerà ancora.