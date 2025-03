Juventusnews24.com - Vlahovic via in saldo? Dall’Inghilterra: la big ci pensa a quelle cifre. Novità sull’attaccante della Juventus

di RedazioneNews24via in: la big ciinferiori a 35 milioni di euro. Aggiornamenti sul centravanti bianconeroSecondo quanto riportato da GiveMeSport, il Manchester United potrebbe fare un tentativo per Dusan. Stando al portale, infatti, lasarebbe ora disposta ad abbassare la richiesta di 35 milioni di sterline per l’attaccante.Il centravanti serbo, in scadenza a giugno 2026, potrebbe lasciare la Juve in prezzo dirispetto alla cifra sborsata dal club bianconero per acquistarlo dalla Fiorentina.Leggi sunews24.com