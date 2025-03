Juventusnews24.com - Vlahovic Juve (Gazzetta), è rottura totale: saltato anche l’ultimo appuntamento di marzo. Cosa succede ora

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su Dusan Vlahovic, che va in scadenza con la Juventus il 30 giugno 2026. L'appuntamento con l'agente del serbo, previsto nella sosta di marzo, non ci sarà. Il centravanti è ormai finito ai margini del progetto e sarà ceduto in estate. Il club bianconero spera di incassare più o meno la metà degli 80 milioni spesi per strapparlo alla Fiorentina tre anni fa.