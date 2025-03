Vive dei proventi di anni di truffe, Finanza e Polizia gli sequestrano case e auto

Leggi su Corrieretoscano.it

PISTOIA – Nullatenente ma con un tenore di vita di lusso, scattano i controlli, e i relativi sequestri, della Guardia diva deidei numerosi reati commessi tra il 2003 e il 2022, ma era completamente sconosciuto al fisco. Sulla carta era nullatenente, ma aveva un tenore di vita elevatissimo. Grazie alle numeroseperpetrate e alle risorse sottratte alle imprese che aveva portato al fallimento, un 57enne di origine siciliana, da tempo residente in provincia di Pistoia, poteva permettersi di girare a bordo didi lusso, indossare abiti firmati, acquistare orologi e beni di pregio.Queste evidenti manifestazioni di ricchezza non erano sfuggite all’attenzione della Procura, della Questura e della Guardia didi Pistoia che, con un grande lavoro di squadra, hanno ricostruito la genesi criminale dell’ingente patrimonio, nonostante i singoli beni fossero stati intestati ai familiari dell’uomo, ritenuto soggetto socialmente pericoloso, in quanto caratterizzato da una pericolosità economico-finanziaria.