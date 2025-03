Lapresse.it - Vittorio Sgarbi, la depressione e il ricovero: il racconto della malattia

racconta lache lo ha colpito e costretto a un lungo. Il critico d’arte ed ex sottosegretario alla cultura, in una lunga intervista rilasciata a Repubblica, ha parlatosopraggiunta dopo alcuni problemi di salute. “La mia attuale malinconia oè una condizione morale e fisica che non posso evitare. Come abbiamo il corpo, così ci sono anche le ombremente, dei pensieri, fantasmi che sono con noi e che non posso allontanare”, ha spiegato. “Non ne avevo mai sofferto. Mi sembra un treno che si è fermato a una stazione sconosciuta“, ha aggiunto. Le ombremente“Trascorro una fase di meditazione dolorosa su quello che ho fatto e sul destino che mi attende. In fondo, le cose che ho scritto, le opere d’arte che vedi, appartengono a un progetto di sopravvivenza.