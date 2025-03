Sport.quotidiano.net - Vittorie d’oro S.Orso e Tavullia respirano

Non cambiano le posizioni in Promozione, ma i numeri nella parte alta della classifica. L’ultima giornata ha partorito il pareggio della Fermignanese capolista del girone e la vittoria della Jesina, sua principale avversaria per il successo finale. Ora la distanza tra le due è scesa a 1 punto. In terza piazza ( a meno 6) il Marina ‘strapazzata’ sabato dalValfoglia. È risalita di un gradino piazzandosi al quarto posto il Vismara (a meno 13). Considerando i numeri è facile pronosticare che alla fine sarà una delle prime tre (molto probabilmente le prime due) a gioire per il passaggio nella categoria superiore. Tre legni e un punto per Fermignanese nel match con la Vigor Castelfidardo. "Abbiamo giocato – commenta mister Simone Pazzaglia – contro una squadra che occupava la quarta posizione in classifica e che solitamente concede poco.