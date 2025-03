Dilei.it - Vittoria di Svezia in uniforme militare per un giorno speciale

Vittoria di Svezia ha fatto il suo ingresso nel cortile del Palazzo Reale di Stoccolma per celebrare il suo onomastico, un appuntamento che la vede protagonista di una cerimonia solenne tra tradizione e rigore. Avvolta in una divisa blu navy che trasudava autorità ed eleganza, ha incarnato perfettamente il suo ruolo di futura regina. Il doppiopetto impeccabile, i bottoni dorati che brillavano sotto il cielo terso, la bandiera nazionale ricamata sulla spalla come un sigillo di potere. Ogni dettaglio era calcolato, ogni piega dell'abito un tributo alla tradizione.