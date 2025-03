Bolognatoday.it - Vittoria con brivido per il Bologna Basket 2016: battuta nel finale la UBP Petrarca Padova

Leggi su Bolognatoday.it

importante per il, in casa contro la UBP. I felsinei la spuntano per 65-59 nello scontro infrasettimanale con una delle sue rivali più temibili per la permanenza nella serie B Interregionale.Il match per trenta minuti è stato nelle mani dei.