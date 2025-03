Sport.periodicodaily.com - Vitoria Guimares-Real Betis: le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2024/2025. Il 2-2 maturato all’andata lascia invariata la possibilità di qualificazione per entrambe.si giocherà giovedì 13 marzo 2025 alle ore 21 presso l’Estadio D.Afonso Henriques.-SIVIGLIA: LEI portoghesi hanno chiuso la fase a gironi con un ottimo rendimento, ottenendo quattro vittorie e due pareggi che gli hanno garantito il secondo posto è l’accesso agli ottavi di finale. In campionato è imbattuta da sette partite.Gli spagnoli sono dovuti passare dai playoff per accedere agli ottavi eliminando il Gent. In campionato hanno ottenuto il quarto successo consecutivo.LE(4-3-3): Varela, Miguel Maga, Villanueva, Borevkovic, Mendes, Thiago Silva, Handel, Mendes, Embalo, Oliveira, Santos.