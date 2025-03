Sololaroma.it - Vitoria Guimaraes-Real Betis, il pronostico di Conference League: occhio ai supplementari

Dopo la due giorni di Champions, la luce dei riflettori si sposterà sullacon le gare di ritorno degli ottavi di finale. Giovedì 13 marzo andranno in scena quattro partite alle ore 21:00, tra cui quella traall’Estadio Dom Afonso Henriques, che ripartiranno dal 2-2 dell’andata. Gli spagnoli partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 2.40, mentre il pareggio e il successo dei portoghesi sono dati entrambi a 3.05.Come arrivano al matchIl, che ha chiuso la fase a gironi addirittura al secondo posto, ha confermato la sua solidità anche nella gara d’andata in Andalusia, strappando un prezioso 2-2. Anche in campionato, la formazione portoghese ha mostrato continuità battendo in rimonta 2-1 il Boavista, grazie alle reti di Vukotic e Tiago Silva su rigore.