Visit Emilia | una strategia integrata per esaltare l’offerta turistica emiliana

persegue unaarticolata e innovativa per valorizzaredel le province di Reggio, Parma e Piacenza, persegue unaarticolata e innovativa per valorizzaredelle province di Parma, Reggioe Piacenza, concentrandosi su fiere internazionali, workshop specializzati e progetti territoriali mirati. Il presidente di, Simone Fornasari, sottolinea l’importanza di essere presenti sia nelle fiere business-to-business, per supportare gli operatori locali, sia in quelle aperte al pubblico, per aumentare la visibilità sui mercati di riferimento. Nel 2025, l’ente ha programmato la partecipazione a numerosi eventi internazionali strategici come FITUR a Madrid, FESPO a Zurigo, FREE a Monaco, BIT a Milano, BMT a Napoli e le fiere del cicloturismo a Bologna e Misano, senza dimenticare il Salone del Camper di Parma.