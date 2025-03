Ilgiorno.it - Vis Nova “stoppata“. Ci riprova con Cantù

Il girone B di Promozione torna in campo già questa sera per il secondo e ultimo turno infrasettimanale del girone di ritorno. Ultimo, per fortuna, lo aggiunge la Vische nel mese di marzo, alla fine dei conti, scenderà in campo la bellezza di otto volte. Nelle cinque domeniche “regolari“ di campionato, nell’infrasettimanale di oggi valido come anticipo della 34esima giornata oltre alle due sfide di Coppa Italia di cui una è già stata disputata sette giorni fa a Giussano mentre il ritorno è in programma tra sette giorni a Pianico. La capolista ha una buona scorta di punti di vantaggio sulle inseguitrici, ma questo è un vero e proprio tour de force e bisogna dosare bene uomini e forze per non fare un fuori giri. Vedremo intanto stasera alle 20.30 come gli uomini di Raspelli reagiranno al ko di domenica ricevendo ilSan Paolo oramai scivolato fuori dalla zona playoff.