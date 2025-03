Sport.quotidiano.net - Virtus, sfida col Real Madrid: dove vederla in tv

Bologna, 12 marzo 2025 - E’ il giorno delle celebrazioni per la. Secondacasalinga consecutiva per lache dopo aver battuto lunedì Trento e aver rilanciato le proprie ambizioni in campionato, prova a farsi valere anche in Eurolega. LaconDomani sera alle 20.45, alla Segafredo Arena, arriva unalla ricerca di punti per migliorare una classifica che, visto il potenziale, vede i Blancos in piena lotta per un posto ai playoff o play-in. La classifica di Eurolega vede infatti i Galacticos dodicesimi e attualmente fuori dalla seconda fase della stagione. Il bilancio delè di 14-14, lo stesso dell’Efes, e ad una sola vittoria di differenza da Milano, Barcellona e Partizan, quindi dai play-in, e a due vittorie da Paris e Stella Rossa per l’accesso diretto ai playoff.