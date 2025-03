Laspunta.it - Violenza di genere, bullismo e cyberbullismo. Gli esperti incontrano i ragazzi del Classico di Anzio

Leggi su Laspunta.it

Continuano gli incontri nelle scuole dei 15 comuni della Diocesi di Albano sul tema e la prevenzione dei reati delladie cyber. Tenuti in collaborazione con la Procura di Velletri e il Team antivoluto dal procuratore capo Giancarlo Amato. Ad accogliere glie autorevoli relatori è stato il Liceoe delle Scienze Umane ” Chris Cappell” di, diretto dalla preside Daniela Pittiglio. Un evento organizzato con la collaborazione di un gruppo di zelanti professoresse che si sono dedicate a questa giornata ed hanno coordinato anche un bellissimo spettacolo a tema. Con dimostrazioni e rappresentazioni in parole e musica sul palco dell’aula Magna da parte deidel 2 ° 3º e 4º anno. Sono intervenuti il pubblico ministero della Procura di Velletri esperto in questi reati sulle fasce più deboli e didiAmbrogio Cassiani, la direttrice dell’Ufficio Scolastico della Diocesi di Albano che segue questo progetto la dottoressa Gloria Conti, presente come sempre l’ispettore della Polizia Locale di Frascati Cristina Lozzi, coordinatrice del Team Antidella Procura di Velletri.