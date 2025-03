Lanazione.it - Violenza contro sanitari, Medici Firenze: "Costruire un nuovo patto con i pazienti"

Leggi su Lanazione.it

, 12 marzo 2025 – "Le violenzeil personale medico,o e socioo sono un’emergenza e un paradosso, perché le vittime sono lì ogni giorno per curare anche coloro che li aggrediscono". A dirlo è Pietro Dattolo, presidente dell'Ordine deiChirurghi e Odontoiatri della provincia di, in occasione della Giornata nazionalelasugli operatorie socio-. Parere sul fenomeno delle aggressioni "La legge varata dal Parlamentole aggressioni è utile ma non basta: il fenomeno non accenna a diminuire. Servirebbero forze di polizia in tutti gli ospedali — dice Dattolo — perchée personaleo devono poter lavorare in sicurezza. Il rispetto per chi opera in prima linea per la salute pubblica non può essere residuale".