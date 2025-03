Anteprima24.it - Violenza contro gli operatori sanitari, il Presidente dell’Ordine dei Medici chiede “tolleranza zero”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“Una piaga sociale.ogni forma diai danni dei”. Luca Milano,deidi Benevento, non ha usato mezze misure e scandisce bene il suo pensiero di condanna nei confronti degli episodi ricorrentiglie di richiesta di adeguatemisure. L’occasione dell’interventi delMilano è stata data dalla Giornata nazionale di Educazione e Prevenzionelanei confronti deglie socio, istituita dal Ministero della Salute, proprio per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo drammatico tema e per riflettere sull’importanza di un impegno continuo per prevenire e contrastare episodi di. Benevento ovviamente non è immune dal triste fenomeno: l’ultimo episodio si è verificato la settimana scorsa all’Ospedale San Pio: un paziente è andato in escandescenza, si è scagliatouomini e cose ed ha infine lanciato pietrele autovetture parcheggiate all’esterno della strutturaa creando grave allarme e pericolo per la pubblica incolumità.