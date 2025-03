Bergamonews.it - Violenza ai danni degli operatori sanitari: la Asst Papa Giovanni XXIII si dota di speciali smartwatch antiaggressione

Bergamo. Un appositoche consente di segnalare in maniera tempestiva situazioni di potenziale pericolo durante il turno di lavoro: anche la, seconda in Lombardia dopo laPavia, sceglie di adottare questa innovativa soluzione tecnologica a garanzia della sicurezza dei propri.Il dispositivo, indossabile come un orologio, è collegato con una centrale operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. In caso di situazioni di potenziale pericolo, l’operatore può attivare con un semplice tocco diverse modalità di allarme, in grado di raggiungere la centrale operativa in maniera significativamente più rapida ed immediata di quanto occorrerebbe utilizzando un telefono cellulare. In forza di uno specifico accordo stipulato con Areu, in centrale opera personale specificamente formato che si occupa di valutare in tempo reale le segnalazioni e di inoltrarle prontamente, in caso di effettivo pericolo, al numero unico di emergenza 112, garantendo così una risposta rapida e adeguata.