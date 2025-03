Lanazione.it - Violentata all’ex Cnr, una condanna

Nella notte del 22 febbraio dell’anno scorso, una ragazza denunciò di essere stata segregata eda due coetanei dentro gli edifici fatiscenti dell’ex Cnr di Scandicci. Un episodio che suscitò grande scalpore e che riportò l’attenzione sull’area in disuso, che costeggia il parco dell’Acciaiolo, che inevitabilmente attrae degrado e personaggi poco raccomandabili. Ma al processo, in abbreviato, conclusosi ieri dinanzi al gup del tribunale di Firenze, le accuse nei confronti dei due imputati, marocchini, si sono ampiamente ridimensionate. Uno dei due imputati, 23 anni, difeso dall’avvocato Matilde Gabbrielli, è stato infatti prosciolto da tutte le accse; l’amico e connazionale, 27enne, difeso dall’avvocato Dario Fiorentino, è stato assolto dall’accusa di rapina e sequestro di persona, mato a un anno e quattro per violenza sessuale.