Lanazione.it - Vintage Fest e giochi retrò. Una full immersion nel passato fra vinili, stampe e oggettistica

Leggi su Lanazione.it

PISTOIA, abbigliamento,, giocattoli antichi e molto altro: insomma, una due giorni dinel mondo, che andrà in scena sabato 15 e domenica 16 marzo a La Cattedrale, in via Sandro Pertini, dalle ore 10 alle 19 a Pistoia. Due saranno gli eventi che accompagneranno i visitatori in questo fine settimana: il, entrambi organizzati da "Ganzo! Eventi culturali". Questa doppia maniazione offrirà, a coloro che parteciperanno, un vero e proprio viaggio nel tempo, attraverso oggetti, moda, musica e cultura pop che hanno segnato la vita di intere generazioni. "Siamo felici di portare la nostra maniazione per la prima volta anche a Pistoia.sono un’occasione per i più giovani per riscoprire unappena finito, e per altri un passo indietro verso gli oggetti della loro gioventù" - prosegue Valerio Capuzzi, organizzatore dell’evento - "Sarà una mostra-mercato; dunque, per chi lo vorrà, sarà possibile acquistare qualcosa da uno degli oltre cinquanta espositori, tutti professionisti del settore e provenienti da tutta Italia".