Fanpage.it - Vingegaard shock, l’incidente lo ha segnato: “Ai miei figli sconsiglio di andare in bicicletta”

Il campione danese ha confessato tutte le proprie perplessità per come viene gestito il mondo del ciclismo. E attacca: "È diventato troppo pericoloso anche per colpa di corridori che credono di stare su bici senza freni".