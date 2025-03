Ecodibergamo.it - Villa Gregorini a Lovere, dopo incidenti e spaccio nuovo sollecito per la messa in sicurezza

IL CASO. L’immobile appartiene a una società in liquidazione ed è in vendita a 850mila euro. Ma servono 4 milioni per sistemarlo. La sindaca: «Disponibili se qualcuno volesse fare un hotel».