"Villa Buonaccorsi, a che punto siamo?"

"A cheè l’iter del federalismo demaniale che serve per trasferire la gestione dialla Regione? E ancora: quante sono le risorse stanziate per il suo recupero e quali sono le tempistiche?" Lo domanda il consigliere regionale del Pd Romano Carancini, che torna a parlare del noto complesso settecentesco di Potenza Picena, comprato all’asta dallo Stato nel febbraio del 2022. Sull’argomento ha presentato un’interrogazione alla giunta regionale. "è entrata a far parte del patrimonio pubblico ormai da tre anni e mezzo – scrive nell’atto Carancini –, grazie alla volontà dell’allora ministro Dario Franceschini e all’azione dell’opposizione a livello locale, in particolare sotto l’impulso dell’ex deputato Mario Morgoni. Da allora laattende di essere valorizzata e utilizzata per diventare strumento fondamentale della crescita civile, sociale, economica e culturale dell’intera comunità".