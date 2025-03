Internews24.com - Vieri solleva una critica: «Grande stagione dell’Inter, solo un reparto ha una pecca. Ma possono arrivare in finale»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’ex attaccante, Christian, ha voluto dire la sua sul successo dei nerazzurri sul Feyenoord e sul cammino della squadra di InzaghiIntervenuto come ospite su CBS Sports Golazo per commentare Inter Feyenoord, l’ex attaccante nerazzurro Christianha fatto una panoramica sulladella squadra di Simone Inzaghi tra campionato e Champions League.PAROLE – «Hanno fatto una, hanno due ottimi giocatori per ogni ruolo. Sono primi in A, quella col Feyenoord non era una partita facile perché se non sei concentrato per 90? puoi perdere contro tutti. Hanno degli ottimi difensori, grandissimi centrocampisti che segnano tutti. Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dumfries e Dimarco spingono sempre. Non sono una ‘normale’ squadra italiana che gioca 10? e poi torna indietro altri 10?.