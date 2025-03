Ilrestodelcarlino.it - Videosorveglianza da ampliare. Ma prima va sistemata la rete

Il sistema didi Recanati necessita di un importante intervento infrastrutturale per garantire il pieno funzionamento delle telecamere installate e la possibilità di un loro ampliamento futuro. Un problema che conosce bene la Polizia Municipale dove arrivano quotidianamente le immagini delle 85 telecamere sino ad oggi in uso su tutto il territorio comunale e spesso la sollecitazione e la richiesta di cittadini di verifica su quanto immortalato dalla video sorveglianza per far luce su episodi di ordine pubblico o di incidenti stradali. Il problema principale non è solo la quantità, bensì la qualità della trasmissione video. Lo standard tecnologico di dieci anni fa – dicono gli addetti ai lavori – non è lo stesso di oggi e l’infrastruttura deve essere adeguata a garantire immagini di qualità, specialmente nelle ore notturne.