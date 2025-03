Anteprima24.it - VIDEO/ Furto nella notte, non c’è due senza tre per Kong experience

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiQuesta volta sono entrati dal retro locale, dalla porta in vetro che introduce ai locali che ospitano le cucine. Per, il bar situato nel quartiere Arbostella 2, una nuovissima fetta di Z. O. che sta emergendo e si sta popolando con nuovi palazzi ed attività commerciali, è il terzonel giro di pochi mesi.Il bilancio è sempre lo stesso: i ladri che ripresi dalle telecamere del sistema disorveglianza del locale sono entrati in due, hanno scardinato la cassa e rubato i pochi spiccioli presenti. Pochi secondi nei quali i due provocano più danni alla struttura danneggiando il portone di vetro per entrare, di quelli che poi effettivamente riescono a portare via in termini di soldi. Anche per questo Mario Sessa uno dei titolari dell’attività, composta da un gruppo di giovani che ha scelto di investirezona orientale di Salerno ci scherza su e avvisa chi vorrà effettuare il prossimo colpo: “ormai si paga in contanti e li depositiamobanca che abbiamo di fronte!”.