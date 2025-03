Anteprima24.it - VIDEO/ ‘Anche oggi si lavora’, quando il set offre occasione di riscatto

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiC’è una realtà nel mondo del cinema che spesso sfugge all’immaginario collettivo, catalizzato dai grandi divi: quella di chi, sotto i riflettori del grande schermo, gioca un ruolo non da protagonista, ma che resta comunque fondamentale, ovvero quello della comparsa. Per alcuni svolgere le funzioni di comparsa può costituire soltanto una parentesi effimera, un modo per entrare a piccoli passi nel sogno della decima arte. Ma per altri è a volte qualcosa di ben più concreto, che consente di sopravvivere, e magari – grazie al grande gioco del cinema – di non soccombere alla tristezza, di riprendersi dai momenti difficili e di restituire dignità ad una vita segnata da incertezze e difficoltà. È quanto emerge dal documentario “Anchesi lavora”, diretto da Massimiliano Pacifico, presentatoper la prima volta al cinema America Hall – dinanzi ad una folta platea di studenti e addetti ai lavori – indel Napoli Film and Audiovisual Festival (NA.