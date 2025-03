Ilgiorno.it - Victoria Cabello compie 50 anni: la Mtv anni ‘90, la frangia iconica, la malattia di Lyme e la rinascita con Pechino Express. Il compleanno di una conduttrice “pazzesca”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano –50. Nata a Londra il 12 marzo 1975 la popolarevive da tempo a Milano anche se ha trascorso gran parte della sua infanzia in provincia di Como. Madre inglese e padre della Valmalenco,è uno dei volti simbolo di quella Mtv degliNovanta che ha saputo segnare un’epoca, musicale e televisiva. Nel 1997, forte anche della sua perfetta padronanza della lingua inglese,debutta in uno dei programmi di punta della rete come vj. Irriverente, ironica,si fa presto conoscere (e amare) dal giovanissimo pubblico di Mtv, conducendo programmi come MTV Select (da Londra), Hitlist Italia e Hit non stop.lavora per Mtv fino ai primiDuemila, alla guida di altre trasmissioni cult come Cinematic, Week in Rock o Mtv on the Beach.