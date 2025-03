Laprimapagina.it - Vibo Valentia. La Memoria si fa musica: dj set e racconti per ricordare le vittime delle mafie

Dopo il successo dell’iniziativa “In cammino per la” a Pizzo, che ha visto oltre cento partecipanti percorrere un itinerario di trekking tra natura e, prosegue il percorso dei “100 passi verso il 21 Marzo”. L’evento, organizzato in vista della Giornata Nazionale dellae dell’Impegno in ricordoInnocenti, culminerà il 21 marzo a Trapani per la sua trentesima edizione.Il prossimo appuntamento si terrà sabato 15 marzo alle ore 22.00 in Piazza Giuseppe Garibaldi, davanti a Palazzo Gagliardi, a. L’iniziativa, dal titolo “Lascende in Piazza”, è pensata per coinvolgere i giovani che frequentano i luoghi della movida. Attraverso un Dj set intervallato dalla lettura di storie di, si vuole trasmettere un messaggio di consapevolezza e impegno civile.