Dayitalianews.com - Viale Mario Rapisardi, bar raccoglieva abusivamente scommesse: denunce e maxi sanzione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Nesima hanno eseguito un controllo ad un bar sul, al cui esterno era pubblicizzata l’esercizio di attività di raccoltaper conto di un noto operatore del settore.Nel corso dell’attività ispettiva eseguita all’interno dei locali, gli operatori hanno notato che, oltre alle attrezzature tipiche dell’attività di bar, con somministrazione di alimenti e bevande, vi erano, in un angolo, accesi e funzionanti, due computer, quattro monitor e due stampanti termiche e, inoltre, su un bancone hanno trovato un programma di eventi sportivi con le relative “quotazioni”.Approfondendo il controllo, poi, i poliziotti hanno appurato che il titolare era regolarmente autorizzato alla sola ricarica dei conti di gioco per conto del concessionario autorizzato, quale Punto di Vendita Ricariche, c.