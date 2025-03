Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2025 ore 19:40

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità dellasul Raccordo Anulare traffico servizio Prenestina che più avanti traFiumicino Aurelia in carreggiata esterna qui per traffico intenso abbiamo cuore a tratti tra laFiumicino la diramazioneSud sul tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e raccordo uscita sullaFiumicino code tra la Colombo via della Magliana direzione raccordo sulla Tiburtina segnaliamo code per lavori all'altezza di Tivoli in direzione di quest'ultima e code per traffico intenso sulla Cristoforo Colombo trovi di Mezzocammino verso Ostia a Federico Di Lernia mobilità tutto Grazie per l'attenzione prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/astral//03/12/fileb3033eb0-543e-4bb0-9ecc-4cb5f777cafeviabilita.