Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2025 ore 18:40

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità dellasulla Cristoforo Colombo Ostia code per incidente anche sulla via Empolitana all'altezza dello svincolo di Castel Madama nei due sensi di marcia sul Raccordo Anulare in interna code a tratti per traffico intenso tra Cassia bis Prenestina che più avanti traFiumicino Aurelia in carreggiata esterna qui per traffico intenso abbiamo code a tratti tra laFiumicino alla diramazioneSud sul tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e raccordo in uscita sullaFiumicino code tra la Colombo della Magliana direzione raccordo sulla Tiburtina segnaliamo code per lavori all'altezza di Tivoli in direzione di quest'ultima è sulla Pontina Si procede a rilento tra Pomezia e Aprilia verso Latina a Federico Di Lernia e altre liste mobilità tutto Grazie per l'attenzione prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.