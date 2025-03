Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2025 ore 17:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità nuovo per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaavremmo segnalando un incidente sulla Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino code per incidente sulla Pontina dove si procede incolonnati per raccordo Spinaceto verso Latina Passiamo al Raccordo Anulare in carreggiata interna code a tratti per traffico intenso tra classe A vs Prenestina in carreggiata esterna Anche qui c'è traffico intenso Ci sono code a tratti tra laFiumicino alla diramazioneSud stiamo sul tratto Urbano della A24 dobbiamo code tra Portonaccio d'accordo in uscita sullaFiumicino code tra la colomba vede la Magliana in direzione raccordo sulla Tiburtina segnaliamo code per lavori all'altezza di Tivoli in direzione di quest'ultima infine raccomandiamo la massima prudenza alla guida e quanto la protezione civile delladiramato l'allerta meteo gialla per le successive 18 24 ore previste precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere temporalesco a Federico Di Lernia telefono habilita è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.