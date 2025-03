Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2025 ore 15:25

Astral infomobilità non trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con il raccordo anulare in carreggiata interna per traffico Cassia bis diramazioneSud Anche a causa di un incidente all'altezza della Casilina mentre in carreggiata esterna per traffico intenso si sono formate con le attratti dallaFiumicino e la diramazioneSud possiamo Urbano della A24 dove abbiamo code a tratti tra Portonaccio il raccordo uscita primi rallentamenti anche sulla-fiumicino all'altezza di via della Magliana direzione Eur sulla Nomentana ancora chiuso il tratto all'altezza di Colleverde per un grave incidente avvenuto nelle scorse ore sulla Tiburtina segnaliamo con te per lavori all'altezza di Tivoli in direzione di quest'ultima chiudiamo con la Pontina dove per traffico Si procede a rilento tra raccordo Spinaceto verso Latina infine raccomando prudenza la guida in quanto la protezione civile delladiramato un allerta meteo gialla per le successive 18 24 ore previste precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere temporalesco da Federico Di Lernia telefono tutto Grazie per l'attenzione chiusura un messaggio di sicurezza stradale lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.