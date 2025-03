Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2025 ore 13:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaPartiamo dalla Nomentana ancora chiuso il tratto all'altezza di Colleverde tra via Monte Cervialto e via Poggio Fiorito per un grave incidente avvenuto nelle scorse ore con ripercussioni di traffico anche sulla Palombarese in direzione della Nomentana andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna segnaliamo code a tratti del traffico tra Laurentina e Tuscolana in interna la circone scorrevole per il trasporto pubblico sulla linea termini Centocelle il servizio è tornato regolare dopo la rimozione dell'incidente avvenuto in precedenza in via Filarete Cambiamo argomento passiamo allo sport nella capitale torna l'Europa League e sale l'attesa per l'incontro di calcio valido per il ritorno degli ottavi di finaleVittoria paulsen in programma per domani 13 marzo dalle ore 21 all'olympic discipline di traffico saranno attive nell'area dell'impianto sportivo tutti i dettagli per raggiungere lo stadio con il trasporto pubblico sul nostro portale e sulla nuova app di Astral infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google per tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale anche sulle ferrovieViterbo e Metre infine raccomandiamo prudenza la guida in quanto la protezione civile dellaha diramato l'allerta meteo gialla per le successive 18 24 ore previste precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere temporalesco la Francesca Lo Iacono e Astral infomobilità è tutto a seguire un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.