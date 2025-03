Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2025 ore 12:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaPartiamo dalla Nomentana ancora chiuso il tratto all'altezza di Colleverde tra via Monte Cervialto e via Poggio Fiorito per un grave incidente avvenuto nelle scorse ore con ripercussioni di traffico anche sulla Palombarese e sulla pizza andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna ha risolto l'incidente avvenuto in precedenza ora la circone scorrevole tra Cassia e Casal del Marmo procedendo in esterna abbiamo a tratti per traffico tra Ardeatina e Tuscolana stessa situazione in carreggiata interna tra il bivio per la 24 e la Laurentina ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 file tra il bivio per la tangenziale est verso il centro sullaFiumicino invece traffico rallentato tra via Isacco Newton e via del Cappellaccio verso l'Eur Passiamo al trasporto pubblico sulla linea Centocelle il servizio ha sospeso per un incidente in via Filarete In alternativa è possibile utilizzare la linea busto 105 diamo uno sguardo ai cantieri nella capitale più stanotte dalle 22 alle 5 per lavori di pulizie diserbo della vegetazione sulla tangenziale saranno chiuse le rampe di via dei Monti Tiburtini in direzione San Giovanni e Stadio Olimpico prestare attenzione alla segnaletica infine raccomandiamo prudenza alla guida in quanto la protezione civile dellaha diramato l'allerta meteo gialla per le successive 18-24 ore previste precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere temporalesco da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della