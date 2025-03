Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2025 ore 11:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellapartiamo dal raccordo anulare carreggiata esterna ancora disagi per l'incidente avvenuto in precedenza con code dalla Cassia Casal del Marmo in interna abbiamo code a tratti per traffico tra Casilina e Appia diamo uno sguardo alle con Ari sulla Nomentana ancora chiuso il tratto tra via Monte Cervialto e via Poggio Fiorito per un grave incidente avvenuto in precedenza con ripercussioni anche sulla Palombarese sulla Nomentana BIS sulla Flaminia traffico rallentato tra Labaro e via dei Due Ponti sulla Salaria abbiamo coda all'altezza dell' aeroporto dell'Urbe in entrambi i casi versocentro sulla Tiburtina code per traffico all'altezza di camini in direzione del raccordo anulare e tra Villanova e Tivoli nei due sensi di marcia nel quadrante sud della capitale Sulla via Ostiense risolto l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza di casa ora la circone scorrevole Verso il raccordo anulare nella stessa direzione sulla Colombo rallentamenti per traffico tra via di Acilia e via di Malafede Passiamo al trasporto pubblico sulla linea termini Centocelle il servizio sospeso per un incidente in via Filarete In alternativa è possibile utilizzare la linea bus 205 infine raccomandiamo prudenza alla guida in quanto la protezione civile dellaha diramato l'allerta meteo gialla per le successive 18 24 ore previste precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere temporalesco la Francesca come Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento il servizio dellahttps://storage.