Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellapartiamo dal raccordo anulare in casa esterna ancora code tra Cassia Casal del Marmo per l'incidente avvenuto in precedenza e più avanti code a tratti per traffico tra Casilina e il bivio per la A24Teramo in carreggiata interna Se andiamo rallentamenti tra Casilina e Tuscolana nel quadrante sud della capitale ancora disagi Sulla via Ostiense per l'incidente avvenuto in precedenza che causa code tra Acilia e Casal Bernocchi Verso il raccordo anulare sulla Colombo rallentamenti per traffico tra via di Acilia in via di Malafede verso l'Eur ora le consolari sulla Nomentana ancora chiuso il tratto tra via Monte Cervialto e via Poggio Fiorito per un incidente avvenuto in precedenza code a partire da Tor Lupara Sant'Alessandro nei due sensi di marcia e ripercussioni anche sulla Palombarese sulla Nomentana BIS sulla Flaminia traffico rallentato tra via dei Due Ponti sulla Salaria abbiamo code tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali nei due casi versocentro sulla Tiburtina code per traffico all'altezza di Settecamini Verso il raccordo anulare e tra Villanova e Tivoli nei due sensi di marcia la Francesca Lo Iacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.