Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2025 ore 08:40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della traffico in aumento sul Raccordo Anulare prime Code in carreggiata interna tra le uscite Casilina e Appia e per le difficoltà di immissione sul Raccordo Anulare si sta in coda sulla diramazione Sud a partire da Torrenova incolonnamento poi sul tratto Urbano della A24 dal raccordo al bivio per la tangenziale est in direzione centro ora uno sguardo alle consolari sulla Flaminia si rallenta all'altezza di Malborghetto e si sta in coda tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro nella stessa direzione sulla Salaria code tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali nel quadrante sud della capitale sulla via del mare code tra Acilia e Casal Bernocchi tu la Colombo rallentamenti tra via di Acilia e via di Malafede sulla Pontina il traffico è rallentato all'altezza di Castel Romano tutto Verso il raccordo anulare